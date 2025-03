Atacan a Fernanda Sánchez, la chica viral por vender fresas con crema en Tijuana

Fernanda Sánchez, la chica que se hizo viral vendiendo fresas con crema en Tijuana, fue atacada por una mujer que le arrojó aparentemente ácido en el rostro.

Por medio de un video, la empresaria contó que el pasado 3 de marzo mientras una persona le estaba pidiendo informes por una vacante que ella había solicitado, ésta sacó un frasco con un líquido y se lo aventó.

La emprendedora estaba en compañía de su hija de 5 años y tras recibir el ataque no pudo defenderse, pero tampoco puede describir quién fue la agresora y los motivos.

Fernanda se hizo famosa por su negocio de fresas con crema / Redes Sociales|

Afectan rostro de Fernanda Sánchez

“Este lunes una persona desconocida para mí, atento contra mi vida vaciándome acido, quemando mi ojo, mi boca, nariz y oido por dentro, pido ser escucha”, expuso.

Fernanda relató que no era la primera vez que la molestaban, pues primero empezaron inventándoles chismes, de los cuales no hizo caso, pero para febrero recibió una agresión física, por lo cual puso una denuncia pero no contó el caso en sus redes.

Pero cansada de las injusticias, la mujer que se hizo conocida por emprender un negocio con éxito vendiendo fresas con crema, exigió un alto a la violencia en su contra pues ella no le hace daño a nadie y solamente se dedica a trabajar.

La emprendedora lleva varios ataques, pero se desconocen las causas / Redes Sociales|

“NO soy una delincuente, no soy un asesina, soy una mujer que trabaja día con día para darle lo mejor a mi hija, a mi familia y mi trabajo habla por si solo, temo por mi familia, y que estas personas que intenten hacer algo mas, BASTA de tanta violencia”, expuso.

En su video se puede apreciar como su ojo se ve cerrado con una quemadura alrededor, ahora pide justicia para encontrar a la responsable y hace un llamado a las autoridades para que la escuchen por el bien de sus hija.

