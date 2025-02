Avión de Japan Airlines choca con una aeronave de Delta Air Lines en Seattle

La Administración Federal de Aviación informó que hoy, 5 de febrero, un avión de Japan Airlines colisionó con la cola de un avión de Delta Air Lines mientras rodaba en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.

Un portavoz de Delta Airlines informó que a las 10:17 a.m. (hora del Pacífico), un avión de Japan Airlines chocó con la parte trasera de un Boeing 737.

Un portavoz de Delta Airlines comunicó que a las 10:17 a.m. (hora del Pacífico), un avión de Japan Airlines colisionó con la parte trasera de un Boeing 737 de Delta que se encontraba estacionado, mientras el primero se dirigía al área de deshielo. El vuelo de Delta, que tenía como destino Puerto Vallarta, México, partiendo desde Seattle, transportaba a 142 pasajeros. La compañía está organizando las reservas en un nuevo avión.

El incidente tuvo lugar poco después de que un Boeing 787 llegara de Tokio, Japón, mientras un avión de Delta estaba estacionado antes de partir hacia Puerto Vallarta, México.

