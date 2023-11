Axl Rose, voz de Guns N' Roses, es demandado por violación y acoso

Durante este miércoles 22 de noviembre, el medio AFP señaló que Axl Rose, la voz de Guns N’ Roses fue denunciado por violación y acoso por una actriz y modelo Sheila Kennedy.

La demanda detalla un evento ocurrido en 1989, cuando Rose, en el cenit de su éxito, presuntamente agredió a Kennedy en un hotel de Nueva York.

Las acusaciones de agresión sexual fueron presentadas por la actriz y modelo Sheila Kennedy.

Kennedy afirma que, tras conocer a Rose en un club nocturno, fue invitada junto a otra modelo a una fiesta en el hotel del vocalista, recoge Newsweek.

En la habitación del hotel de Rose, según la demanda, Rose abasteció a los invitados con cocaína, champán y otras bebidas alcohólicas. Después de que Kennedy fue al baño, Rose supuestamente estaba esperando afuera de la puerta, y cuando salió, Rose “empujó a Kennedy contra la pared y la besó”.

“Kennedy encontró atractivo a Rose y no le importó este encuentro. Ella estaba dispuesta a acostarse con él si las cosas progresaban”, decía la demanda. Sin embargo, ella dice que no dio su consentimiento para el supuesto encuentro sexual con Rose que ocurriría esa misma noche según consignó Concierto.cl.

Más tarde en la fiesta, cuando solo Rose, Rachtman, la otra modelo y Kennedy estaban en la habitación, Rose comenzó a tener relaciones sexuales con la otra modelo, alega la demanda.

Kennedy afirmó que se sintió incómoda, alegando que «Rose era agresivo de una manera que parecía dolorosa para la modelo”. Kennedy afirmó además que Rose «estaba fomentando el sexo en grupo», pero que ella no estaba interesada y salió de la habitación con Rachtman para regresar a su habitación de hotel.

Después de escuchar una pelea desde fuera, Kennedy afirma haber sido arrastrada por Rose hasta su habitación, donde la agredió sexualmente de manera violenta y sin su consentimiento.

Sintiéndose atrapada y temiendo una reacción aún más agresiva, se vio obligada a someterse.

«Él no usó condón. Kennedy no dio su consentimiento y se sintió dominada. Sintió que no tenía escapatoria ni salida y se vio obligada a aceptar. Ella creía que Rose la atacaría físicamente, o algo peor, si ella decía que no o intentaba alejarlo. Ella entendió que lo más seguro era quedarse en la cama y esperar a que Rose terminara de agredirla», dice la demanda.

El vocalista de Guns N´Rose no ha respondido a las acusaciones por el momento. sin embargo, la demanda contra Axl Rose por agresión sexual se suma a las diversas acusaciones que se han presentado como parte de la ley de sobreviviente Adultos de Nueva York.

Esta ley protege a las personas que han sido víctimas de abuso sexual y violación después de cumplir los 18 años Steven Tyler de Aerosmith, el productor discográfico y compositor La Reid y Neil Portnow, exejecutivo de la academia de la Grabación (quienes otorgan los Grammys), son algunas de las personas de la industria musical que han sido demandados dentro de esta legislación.

