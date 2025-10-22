Banco Azteca y CONUNIÓN firman alianza estratégica

Durante la XVIII Convención Nacional de Uniones de Crédito, realizada en Cancún, Quintana Roo, Banco Azteca y la Comisión Nacional de Uniones de Crédito (CONUNIÓN) firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer la vinculación entre el sector de uniones de crédito y las soluciones financieras y tecnológicas de Grupo Salinas.

El acuerdo fue suscrito por Gabriel Ramírez Landa, director de Banca Empresarial de Banco Azteca, y Benjamín Sacal, presidente de CONUNIÓN, en un encuentro que reunió a representantes del sistema financiero y líderes empresariales de todo el país.

La firma del convenio marca un paso relevante hacia la modernización y digitalización de las uniones de crédito, sectores que juegan un papel fundamental en el desarrollo económico regional y en la inclusión financiera de micro y pequeñas empresas.

Cajero de Banco Azteca

Gabriel Ramírez Landa señaló que “la colaboración con CONUNIÓN permitirá que las uniones de crédito y sus socios conozcan y aprovechen soluciones que favorecen su operación y competitividad”, destacando la importancia de ofrecer herramientas que faciliten la gestión financiera y la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.

El convenio contempla el acercamiento de soluciones financieras y tecnológicas de Banco Azteca, así como la posibilidad de integrar servicios de otras empresas de Grupo Salinas, entre ellas Totalplay, Algorithia y Círculo de Crédito, lo que permitirá a las uniones de crédito acceder a alternativas tecnológicas útiles para optimizar sus operaciones, mejorar la experiencia de sus clientes y fortalecer su infraestructura digital.

Con esta alianza, ambas instituciones buscan consolidar la colaboración entre el sistema bancario y las uniones de crédito, promoviendo la capacitación, la adopción de nuevas tecnologías y el acceso a servicios financieros modernos que contribuyan al desarrollo económico regional. La iniciativa refuerza el compromiso de Banco Azteca con la innovación y la competitividad del sector financiero, así como su interés por impulsar soluciones que respondan a las necesidades de empresas y comunidades en distintas regiones del país.