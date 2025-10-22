Banco Azteca y CONUNIÓN firman alianza estratégica

El convenio contempla el acercamiento de soluciones financieras y tecnológicas

Banco Azteca y CONUNIÓN firman alianza estratégica
Banco Azteca y CONUNIÓN firman alianza estratégica | ESPECIAL
Álex Martínez
22 de Octubre de 2025

Durante la XVIII Convención Nacional de Uniones de Crédito, realizada en Cancún, Quintana Roo, Banco Azteca y la Comisión Nacional de Uniones de Crédito (CONUNIÓN) firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer la vinculación entre el sector de uniones de crédito y las soluciones financieras y tecnológicas de Grupo Salinas.

El acuerdo fue suscrito por Gabriel Ramírez Landa, director de Banca Empresarial de Banco Azteca, y Benjamín Sacal, presidente de CONUNIÓN, en un encuentro que reunió a representantes del sistema financiero y líderes empresariales de todo el país. 

La firma del convenio marca un paso relevante hacia la modernización y digitalización de las uniones de crédito, sectores que juegan un papel fundamental en el desarrollo económico regional y en la inclusión financiera de micro y pequeñas empresas.

Cajero de Banco Azteca
Cajero de Banco Azteca

Gabriel Ramírez Landa señaló que “la colaboración con CONUNIÓN permitirá que las uniones de crédito y sus socios conozcan y aprovechen soluciones que favorecen su operación y competitividad”, destacando la importancia de ofrecer herramientas que faciliten la gestión financiera y la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.

El convenio contempla el acercamiento de soluciones financieras y tecnológicas de Banco Azteca, así como la posibilidad de integrar servicios de otras empresas de Grupo Salinas, entre ellas Totalplay, Algorithia y Círculo de Crédito, lo que permitirá a las uniones de crédito acceder a alternativas tecnológicas útiles para optimizar sus operaciones, mejorar la experiencia de sus clientes y fortalecer su infraestructura digital.

Con esta alianza, ambas instituciones buscan consolidar la colaboración entre el sistema bancario y las uniones de crédito, promoviendo la capacitación, la adopción de nuevas tecnologías y el acceso a servicios financieros modernos que contribuyan al desarrollo económico regional. La iniciativa refuerza el compromiso de Banco Azteca con la innovación y la competitividad del sector financiero, así como su interés por impulsar soluciones que respondan a las necesidades de empresas y comunidades en distintas regiones del país.

TE PUEDE INTERESAR

La Ley Federal del Trabajo garantiza al menos 15 días de salario como aguinaldo.

Contra | 21/10/2025

SAT se quedará con parte del aguinaldo de estos trabajadores
La artista será seguida en plena gira mientras los problemas la rodean.

Contra | 21/10/2025

Gloria Trevi sin censura: fecha de estreno y detalles de su nueva docuserie
CFE 2025: Estos usuarios pagarán más en su recibo de luz desde noviembre

Contra | 22/10/2025

CFE 2025: Estos usuarios pagarán más en su recibo de luz desde noviembre
Te recomendamos
Precio del dólar hoy miércoles 22 de octubre: Sigue por debajo de los $19.00 pesos
Finanzas

LO ÚLTIMO

 