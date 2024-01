Benito tendrá que permanecer en Ciudad Juárez. Y es que el traslado de la icónica jirafa de Chihuahua no podrá darse debido a que, según la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), las autoridades locales no han cumplido con las órdenes dadas para preservar la seguridad del animal.

De acuerdo a la Profepa, el Parque Central de Chihuahua no ha cumplido con las condiciones adecuadas para resguardar a Benito, por lo que no procederá su traslado a Puebla, donde Africam Safari ya estaba listo para recibirlo, pero al no poderse dar el cambio, las autoridades del Estado de Chihuahua siguen siendo responsables de Benito.

La procuraduría informó que en las visitas de inspección que se han realizado al parque, constataron que la jirafa sigue sin vivir en condiciones adecuadas.

“No es procedente referir al traslado de la jirafa, ya que es necesario que se tomen medidas técnicas y científicas para preservar su salud y condiciones dignas, lo que es obligación ineludible del parque y no es suficiente solicitar la reubicación del ejemplar”, explicó la Profepa.

Proveniente de Sinaloa, Benito llegó al Parque Central de Chihuahua el 4 de mayo de 2023 y desde entonces ambientalistas y organizaciones especializadas en el cuidado animal, así como la Asociación Salvemos a Benito, han denunciado las condiciones en las que vive el mamífero, ya que no tiene dónde refugiarse ni del sol ni del frío. Incluso, Benito tiene que 'torcer' su cuello para buscar algo de sombra.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTE MARTES INICIAN LAS PREINSCRIPCIONES DE LA SEP PARA 2024-2025 ¡ENTÉRATE DEL CALENDARIO!