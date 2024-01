Benito sigue esperando su cambio de vida, pues ahora debe terminar un tratamiento contra parásitos para poder viajar

Benito sigue estando en Chihuahua. Y es que después de que se decía que la jirafa sería trasladada a Puebla para vivir en mejores condiciones, el viaje tendrá que esperar porque debe ser medicado debido a un problema de parásitos que podría contagiar a la población de Africam Safari, así lo explicó Frank Camacho, director del zoológico, quien dijo que están preparados para, en cuanto el animal esté listo, lo trasladen a su nueva vida.

“El estado de salud de Benito lo vemos bien, pero no hemos terminado de hacer todo el panel de análisis porque no existen las instalaciones en Chihuahua para hacerlo. Sí hemos encontrado algo de parásitos y vamos a medicarla antes de que viaje para acá, es importante que esté bien y no queremos que contagie a las jirafas y por eso estará en un par de días en cuarentena, podrá ver, oler a las demás jirafas, pero no va a tener contacto directo hasta que los veterinarios de Africam Safari determinen que está en perfecto estado de salud”, dijo a N+.

Asimismo, el director de Africam Safari explicó que el contenedor donde trasladarán a Benito de Ciudad Juárez a Puebla ya está listo y comenzó el proceso de adaptación, pues la jirafa debe sentirse cómoda, ya que el viaje durará más de 30 horas.

“Benito ya viene con nosotros. Es un traslado bien largo, en lugares escabrosos, hay que cruzar la sierra desde Chihuahua hasta Puebla, pero lo hemos hecho muchas veces, lo sabemos hacer, tenemos el contenedor especial donde se va a sentir seguro, queremos ir al paso que Benito nos indique, vamos a hacer de forma pausada para que él sienta que es un lugar seguro, no lo vamos a forzar.

“Ahora lo que estamos haciendo además de acostumbrarlo al contenedor es evaluar el estado de salud físico y mental de Benito, es importante que ese bien porque va a llegar a un lugar enorme con un montón de jirafas, es importantísimo que Benito ya esté en un grupo social”, explicó a N+.

