Beyoncé se convirtió en la artista más ganadora de los premios Grammy

El pasado domingo se realizó una nueva entrega de los premios Grammy donde, sin sorprender a nadie, Beyoncé se llevó unos cuantos premios más, confirmándose como la estrella con más galardones en la historia de estos premios.

La cantante norteamericana sumó cuatro preseas más, llegando a las 32 en total, para ser la persona sobre la faz de la tierra con más premios Grammy superando a Georg Solti, director de orquesta húngaro que se quedó con 31 estatuillas.

El primero de estos premios para Beyoncé vino en el año 2000 cuando ganó Mejor interpretación vocal de R&B por duo o grupo y Mejor canción de R&B con "Say My Name", así mismo el estadounidense es una de las artistas que mas Grammy´s ha ganado en una sola entrega.

Durante la entrega del año 2010 Beyoncé se convirtió en la primera mujer en ganar seis preseas en una sola noche, superando a Lauryn Hill quien ganó cinco premios en la edición de 1999, dos años después Adele empataría el récord de la estadounidense.

2023 será recordado como el año en el que Beyoncé ganó cuatro Grammy´s en una noche, el pasado domingo obtuvo las preseas por mejor canción de música electrónica y dance por "Break My Soul"; mejor interpretación de R&B tradicional por "Plastic Off the Sofa"; mejor canción de R&B por "Cuff It" y por mejor álbum dance electrónico por "Renaissance"

Esta es la lista completa de los ganadores de la edición 65 de los premios Grammy:

Álbum del Año: Harry's House – Harry Styles

Mejor Artista Nuevo: Samara Joy

Canción del Año: "Just Like That" - Bonnie Raitt

Grabación del Año: "About Damn Time" - Lizzo

Mejor Álbum de Música Urbana: Un verano sin ti – Bad Bunny

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo: Motomami - Rosalía

Mejor Canción R&B: "CUFF IT" – Beyoncé

Mejor Álbum Pop Vocal: Harry's House – Harry Styles

Mejor Álbum de Rap: Mr. Morale & The Big Steppers - Kendrick Lamar

Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica: Renaissance - Beyoncé

Mejor Video Musical: "All Too Well: The Short Film" - Taylor Swift

Mejor Interpretación R&B: "HRS & HRS" — Muni Long

Mejor Interpretación R&B Tradicional: "Plastic Off the Sofa" — Beyoncé

Mejor Interpretación Dance/Electrónica: "Break My Soul" – Beyoncé

Mejor Interpretación Pop Solista: "Easy on Me" - Adele

Mejor Álbum R&B: Black Radio III - Robert Glasper

Mejor Canción Country: "Til You Can't" - Cody Johnson

Mejor Álbum Country: A Beautiful Time - Willie Nelson

Mejor Canción Rock: "Broken Horses" - Brandi Carlile

Mejor Álbum Rock: Patient Number 9 - Ozzy Osbourne

Mejor Álbum Pop Latino: Pasieros - Rubén Blades & Boca Livre

Mejor Audio Libro, Narración y Grabación de Storytelling: Finding Me - Viola Davis

Mejor Álbum de Música Alternativa: Wet Leg — Wet Leg

Mejor Álbum Vocal de Pop Tradicional: Higher - Michael Bublé

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo tejano): Un Canto por México - El Musical - Natalia Lafourcade

Mejor Álbum Latino Tropical: Pa'lla Voy - Marc Anthony

Mejor Interpretación Rap: "The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

Mejor Grabación de Ópera: Blanchard: Fire Shut Up In My Bones

Mejor Interpretación de Música Alternativa: "Chaise Longue" - Wet Leg

Mejor Álbum de Comedia: The Closer - Dave Chappelle

Mejor Interpretación Metal: "Degradation Rules" - Ozzy Osbourne featuring Tony Iommi

Mejor Álbum Rock: Patient Number 9 - Ozzy Osbourne

Mejor Interpretación/Canción Gospel: "Kingdom" - Maverick City Music & Kirk Franklin

Mejor Interpretación/Canción de Música Contemporánea Cristiana: "Fear Is Not My Future" - Maverick City Music & Kirk Franklin

Mejor Álbum Gospel: Kingdom Book One (Deluxe) - Maverick City Music & Kirk Franklin

Mejor Álbum de Raíces Gospel: The Urban Hymal - Tennesse State University Marching Band

Productor del Año, No-Clásico: Jack Antonoff

Mejor Grabación Mezclada: "About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)" - Purple Disco Machine

Mejor Álbum de Audio Inmersivo: Aguilera - Christina Aguilera

Mejor Álbum Hablado de Poesía: The Poet Who Sat By The Door - J. Ivy

Mejor Canción de Raíces Americanas: Just Like That - Bonnie Raitt, songwriter (Bonnie Raitt)

Mejor Interpretación con Raíces Americanas: Stompin' Ground - Aaron Neville With The Dirty Dozen Brass Band

