Brian 'N' da su postura sobre acusaciones en su contra

Brian 'N', jugador de futbol profesional, publicó en sus redes sociales un mensaje donde expone su postura sobre las acusaciones acerca de la presunta violación agravada y el aprovechamiento de confianza que hay en su contra.

El futbolista, que reportó este martes con la selección de Uruguay de cara a la Copa América 2024, publicó el mensaje en una historia de Instagram.

"Por medio del presente comunicado, quiero informar que los hechos que me involucran en México son totalmente falsos. Quiero dejar en claro que jamás me involucraría en una acción como la que se menciona, la cual no está alineada a mis valores. Mi abogado ya está trabajando en el tema para esclarecer la situación y proteger mis derechos", se lee en la publicación de redes sociales.

Hasta el momento, la demandante ya realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

