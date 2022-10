Britney Spears le responde a su mamá: "Toma tu disculpa y vete a la m..."

Durante 13 años Britney Spears estuvo bajo la custodia legal de su padre, todas las cuentas bancarias y todas las decisiones importantes estaban bajo el poder de Jamie Spears, hasta 2021 cuando gracias al movimiento en redes sociales Britney pudo recuperar su libertad.

A partir de ahí Spears tomó la decisión de alejarse de varios miembros de su familia, entre ellos de su padre y de su madre Lynne Spears, con quien precisamente nunca llevó la mejor de las relaciones y a quién la cantante culpa por el daño psicológico durante su carrera musical.

Recientemente, Lynne ha intentado acercarse a Britney y dejó una publicación en redes sociales que no fue del agrado de su hija. "¡Britney, durante toda tu vida he intentado apoyar tus sueños y deseos! Y además, ¡he intentado todo por ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca te he dado la espalda ni lo haré jamás! ¡Tu rechazo en las incontables veces que he volado y llamado me deja sin esperanzas! Yo he intentado todo. Te amo muchísimo, pero esta plática es para ti y para mí solamente, frente a frente y en privado".

Ante la insistencia la cantante respondió a la publicación de su madre, aunque no de la manera de la que Lynne o cualquier familiar de Britney hubiera esperado. "¡Ninguna persona me defendió! ¡Mamá, toma tus disculpas y vete a la m*****!", además de dejar un mensaje para los doctores que la atendieron: "Rezo por que todos ustedes ardan en el infierno".

La publicación semanal que ha puesto en contacto a Lynne con Britney asegura que, más allá del arrepentimiento de madre la señora Spears pretende una indemnización por asuntos legales cercanas a los 600 mil dólares.

