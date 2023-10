Britney Spears vuelve a aparecer desnuda en su cuenta de Instagram

Britney Spears, conocida como la princesa del pop, sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en la que aparece completamente desnuda en una playa, mirando a la cámara sobre su hombro con los brazos cruzados sobre el pecho.

La imagen, que carece de un mensaje acompañante y ha desactivado los comentarios, ha generado un gran impacto en las redes sociales, con más de 894,000 "me gusta".

Posteriormente, la cantante compartió dos imágenes, esta vez vestida. En la primera, la vemos bailando de manera provocativa en su casa con ropa de estilo festivo. La segunda imagen es en blanco y negro, mostrando a Audrey Hepburn.

Además, Britney celebró el éxito de su nuevo libro de memorias, 'The Woman in Me', que batió récords de ventas en su primer día. Agradeció a sus seguidores por su apoyo en este logro.

