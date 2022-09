Cablebús: Tiene aparición especial en el video del nuevo tema de Elton John y Britney Spears

La Ciudad de México estará en boca de todos gracias a Elton John y Britney Spears. Los cantantes sacaron el video de una colaboración que tuvieron, misma en la que aparecerá el Cablebús y otros lugares del país.

Mediante sus redes sociales, el intérprete de 'Rocket Man' publicó un adelanto del video, donde se podrá apreciar a unos bailarines ubicados en la azotea de una vivienda con el transporte de la capital de fondo.

Este no fue el único sitio que visitaron los artistas, pues también aparecieron localidades de Ecatepec, de Atizapán de Zaragoza, Casa de Luis Barragán, el Nido de Queztalcóatl y el Taller de Arquitectura Agustín Hernández.

La canción 'Hold Me Closer' tiene un toque especial debido a que fue grabado en México y que tomaron referencia de éxitos anteriores de ambos cantantes como The One y Don’t Go Breaking My Heart. Pero además, será el primer tema que saque Britney Spears en más de seis años.

