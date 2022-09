Mauricio Tabe defendió a su padre tras amenaza con cuchillo: 'Nunca lo había visto así'

Mauricio Tabe está en el ojo del huracán luego de que su padre amenazara con un cuchillo a personal de Invea, esto luego de que suspendieran su taquería por irregularidades en su construcción.

Ante los hechos que fueron tendencia en redes sociales, el alcalde de Miguel Hidalgo salió en defensa de su padre y mediante un video reveló que su progenitor le explicó los motivos por los cuales reaccionó de esa manera.

"Me sorprendió lo que vi, nunca lo había visto así. Hablé con él y me comentó que estaba lleno de coraje, que había perdido la cabeza al ver que, arbitratrariamente, cerrarían el negocio que con tanto esfuerzo había construido", dice Mauricio Tabe.

Nada justifica lo que pasó hoy. Estuvo mal cómo reaccionó mi papá y me sumo a sus disculpas públicas. pic.twitter.com/saI3BlYoBp — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 28, 2022

Asimismo, dejó en claro que todo se trata de una campaña en su contra pues aseguró que la taquería no tiene ninguna regularidad. Además, reveló que no forma parte del mismo desde hace varios años.

"Después de la campaña de calumnias y mentiras que desde ayer se orquestó, es falso que el negocio sea irregular, cuenta con todos los papeles, es falso que yo esté metido en el negocio. Desde hace muchos años no formo parte de esa sociedad. Esto fue un acto de provocación, de ataque y de intimidación contra mi familia. Mi papá no es político y cayó en la provocación, nada lo justifica", señaló el alcalde de Miguel Hidalgo.

Por último, Tabe indicó que: "No me quedaré callado ante la intimidación, a los ataques y a la provocación. Lo digo fuerte y claro, no estuvo bien lo que hizo mi papá y me sumo a sus disculpas".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PADRE DEL ALCALDE MAURICIO TABE SE DISCULPÓ TRAS AMENAZAR CON UN CUCHILLO A PERSONAL DE INVEA