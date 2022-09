Padre del alcalde Mauricio Tabe se disculpó tras amenazar con un cuchillo a personal de Invea

Se disculpó. Después de que amenazó a las autoridades con un cuchillo porque le clausuraron el su local, Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio, se disculpó en redes sociales, pues confesó que no es digno de su personalidad ni moral.

Y es que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) cerró la taquería Don Eraki, provocando la frustacion del padre del mandamás de la alcaldía Miguel Hidalgo y amenazó con un cuchillo a los encargados de cerrar el local.

Sin dar más información, se reportó que dicho local de comida contaba con irregularidades por las que no podían seguir abiertos, pero Daniel Tabe reaccionó de forma exaltada.

“Te lo clavo, hijo de puta”, decía cuando salió del lugar con un cuchillo en mano. “Te voy a clavar. Tranquilícese pura verga, cabrón. Órale, hijos de la chingada”, dijo el señor.

Ya en redes sociales, a través de la página @RuidoEnLaRed, el señor se disculpó por su reaccionar ante el trabajo del personal de gobierno. “Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio, que me ha costado muchos años de trabajo.

“La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice, me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo. De verdad lo lamento, no va con mi personalidad”.

