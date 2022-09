Alfredo Adame, brutalmente golpeado y con posible desprendimiento de retina

El que mete paz, saca más. Alfredo Adame, conductor y actor mexicano, nuevamente se roba los reflectores por actos de violencia; ahora, de forma 'indirecta'.

A través de redes sociales, el presentador colgó un metraje en el que narra que fue agredido por querer apoyar a unas presuntas víctimas.

En el video explica que hechos violentos se registraron afuera de su domicilio particular, por lo que sin pensarlo optó por ayudar a los afectados; no obstante, pasó de ser de un ciudadano amable al afectado.

“Me acerco a la puerta de mi casa, llega un cuate con una mujer con un balazo en el hombro. Yo pensé que quería que los dejara pasar, entonces se bajó el cuate y se acercó muy cerca de mí y le dije ‘oye te puedo ayudar en algo’ y me dijo ‘tú lárgate de aquí hijo de la chin… pinche chismoso’ y me tira un trancazo y lo evado, me da una patada.

¡Alfredo Adame fue golpeado afuera de su casa y en #VLA nos cuenta los detalles en exclusiva!#EsMiércolesSerá

"Entonces se voltea, le meto una patada y llega otro por atrás y me avienta un puñetazo… tengo una herida de seis u ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió”, profundizó en entrevista posterior en el programa 'Venga la Alegría'.

SURGEN MÁS VERSIONES PARA UN CASO A LO SHERLOCK HOLMES

De acuerdo al prestigioso periodista de nota roja de la Ciudad de México, Carlos Jiménez, se presume que el 'Caso Adame' tiene más variantes, pues explica que el conductor fue agredido por 'grabar a víctimas de homicidio'; familiares de los afectados respondieron violentamente.

MUERE UN VALIENTE POLICÍA EN MEDIO DEL PRESUNTO CASO ADAME

De acuerdo a un metraje compartido por el mismo Carlos Jiménez, los presuntos asesinos del homicidio perpetrado en la colonia de Adame habrían matado a un valiente policía en su intento de detenerlos.

