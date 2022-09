Exatlón Estados Unidos: Recibió demanda de exparticipante por presunto abuso sexual

El programa de competencias, Exatlón Estados Unidos, fue demandado en Nueva York por una participante por varios delitos, entre ellos por abuso sexual por parte de uno de los productores.

De acuerdo con el documento público, "Jane Doe", nombre para identificar a la víctima, denunció a los productores del reality show Francisco “Cisco” Suárez y Rafael Ortega.

Pero eso no fue todo, pues además interpuso una demanda ante las televisoras que realizan el programa como lo son Telemundo Network Group LLC, NBC Universal Media LLC, Comcast Holdings Corp. y ACUN Media Pacific LLC, según reveló el canal de Youtube 'Chisme No Like'.

De acuerdo con el programa de espectáculos, la atleta denunció por los siguientes motivos: violación, encarcelamiento falso, imposición intencional de angustia emocional y violaciones de las leyes de derechos humanos de Nueva York.

Ante esta situación, Adriana Alcalde, abogada de Jane Doe, habló para el portal Mediotiempo donde explicó lo que sufrió su cliente con los productores del programa. Además, reveló que la denunciante considera su participación como una 'pesadilla'.

"Este es un juicio que se acaba de comenzar, está en la Corte Federal americana, y es por algo que le sucedió a mi clienta, que trabajaba para Telemundo en el show Exatlón. Su trabajo en ese show se convirtió en una pesadilla.

"Primero cuando en una ocasión se encontraba en el hospital en estado grave y no la dejaron hablar con nadie, ni con sus padres; después, uno de los productores le comentó que habría un meeting para el casting de la próxima temporada, ella fue al lugar de la cita, donde se aprovechó de ella y la agredió sexualmente", declaró.

Asimismo, Alcalde aseguró que la situación le dejó traumas a la mexicana que los demandó y que incluso no ha podido contarles sobre el tema a sus familiares.

"Esto es algo muy difícil para ella, se siente avergonzada y humillada; es complicado hablar de esto y su familia no lo sabe. Esto es algo serio y sensible. He dedicado mi vida entera a los sobrevivientes de estos actos. Fui fiscal y me dediqué a sentenciar a los violadores de mujeres, niños y hombres. Son casos muy difíciles", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DEADPOOL 3: RYAN REYNOLDS ANUNCIÓ REGRESO DE HUGH JACKMAN COMO WOLVERINE EN LA NUEVA CINTA