Carlos Ann: “No he hecho las paces con la muerte, pues nunca he estado en guerra con ella”

El cantante Carlos Ann decidió venir a México a celebrar sus 25 años de carrera en medio de la celebración de Día de Muertos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, una fecha donde promete hacer un repaso por sus discos y mayores éxitos.

En exclusiva para Contra, el compositor español nos contó cómo es su relación con la muerte, pues asegura que en su país no tienen esa cultura que la gente, dijo, debería de tener desde pequeño.

También el músico nos reveló que como artista no busca el éxito como otras personas, para él triunfar está en hacer lo que más le gusta y gozar de su soledad.

¡Hola, Carlos! ¿Qué vamos a disfrutar el 1 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris por tus 25 años de carrera?

Carlos Ann: “Será una fiesta, una celebración. Resumir veinticinco años de trayectoria en un solo concierto es difícil, entonces, lo que vamos a hacer es un recorrido por algunas canciones de todos los discos e intentar que sea más una celebración que una escucha de todo, que es imposible. Nos hemos vuelto locos para el tema de la selección de las canciones”.

¿Cuando es un concierto más íntimo, cuesta trabajo el set list?

CA: “Sí, sí, efectivamente. Me gusta más desarrollar un set y que sea largo. Pero en este caso hay dos aspectos. El que espera la gente, que normalmente espera las canciones más conocidas, y al otro lado, que somos los compositores, los creadores, que siempre hay canciones que nos apetece mucho tocar. Entonces, encontrar este punto de equilibrio no es fácil”.

¿Te imaginabas hace 26 o 27 años que estarías en este punto de tu carrera?

CA: “No, ni mucho menos. Tampoco es que imaginaba un futuro, porque lo que siempre he intentado es vivir el presente, un poco el día a día o centrarme en los discos que estaba haciendo. Nunca me imaginé una trayectoria larga. Y, de hecho, es que tampoco sé cuánto voy a durar en la música, cuándo va a ser el último disco, eso no lo sé”.

No lo más difícil, ¿sino qué ha sido lo más fácil de tu carrera?

CA: “Buena pregunta. Pues... quizás lo más fácil ha sido el poder vivir de la música, que es algo que puede parecer que es lo más difícil porque como no me he preocupado excesivamente, yo pienso que las cosas han venido rodadas, y el no tener preocupación ha sido lo que me ha derivado a no preocuparme para dedicarme a la música. Eso creo que ha sido lo más fácil”.

En 25 años como artista, ¿has tenido alguna etapa donde la creatividad no fluya?

CA: “No. No porque yo nunca he ido detrás de la canción. Jamás he intentado, es decir, tengo que componer una canción o cinco canciones. Creo que las canciones, quizás puede sonar esto un poco extraño, pero creo que las canciones ya están escritas y lo único que hacemos los compositores, somos como un canal y las bajamos. Entonces, creo que hay un momento que no sabes ni cuándo ni cómo, pero te estás enfrentando a este proceso y es cuando las canciones fluyen”.

Por lo que me comentas, ¿entonces no buscas el éxito o hacer un éxito?

CA: “Es que yo no soy bueno haciendo éxitos. No creo que sea una persona que sea buena haciendo éxitos, porque me gusta llevar la contraria incluso al éxito. Pero sí que han salido canciones que apuntaban a que a lo mejor podían gustar más que otras. Es que, claro, el éxito, ¿qué es el éxito? El éxito para algunas personas puede ser tener un chingo de escuchas, un chingo de personas siguiéndote. Para mí el éxito es algo más individual y el éxito es algo de un disfrute más en soledad, de poder hacer lo que quieres, cuando quieres y como quieres. O sea, creo que lo que es el proceso, eso es el éxito. Lo que viene después ya no está en mis manos”.

Entonces… ¿qué es lo que te llena artísticamente?

CA: “Me llena mucho la soledad artística, muchísimo. Me llena mucho el poder pasar horas, días, sin saber la hora qué es y estar como viajando en, pues llamémoslo, un autoimaginario o un transporte imaginario, que no sabes hacia dónde vas, pero que tienes un gusto increíble. El rodearte de arte o rodearte de los fenómenos que rodean el arte. Eso para mí es lo máximo”.

Pero en cada gira estás rodeado de miles de personas, ¿cuándo decides autoaislarte?

CA: “Sí, yo necesito, de hecho, una gran parte del día estar solo. Pero también una parte del día necesito socializar, o no sé, en el mismo día, al siguiente día o el otro. Pero la soledad para mí es muy importante, el poder estar conmigo solo”.

¿Te abruma la gente de pronto, puede ser como una fobia?

CA: “Bueno... una borofobia quizá, me puede abrumar lo que es la masa insustancial, eso sí. O sea, cuando empiezas a ver personas y más personas por la calle, por las grandes ciudades, eso sí que me puede descolocar totalmente. Y entonces lo que necesito es irme yo solo por las montañas y perderme muchas horas o días".

Ahora que tocarás en fecha de Muertos, ¿has tenido alguna relación con la muerte?

CA: “Eh... Sí, he tenido como alguna otra experiencia cercana. Pero para mí es que la muerte está integrada a la vida. Tampoco la veo como muy separada. Tampoco es que es una continuidad, es que están en el mismo plano. Tampoco creo, en mi caso, que se trate de hacer las paces, porque es que tampoco nunca he estado en guerra con ella. Creo que lo mejor es intentar vivir lo mejor que se pueda y aprender a morir y morir lo mejor que nos dejen o que se pueda”.

Hay que aprender a abrazarla a la muerte…

CA: “Sí, es algo lo que comentas, que nadie nos enseña. Y mira que en México es mucho más avanzado que en España, porque la muerte en España es un tema completamente tabú. Y no la vemos, no sabemos nada, sencillamente una persona desaparece y ya está. Y creo que sería muy importante y muy necesario que desde que somos pequeños, pues nos educaran, pero lamentablemente es lo contrario”.

Ya después de tu presentación en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ¿qué más planes vienen para ti?

CA: “Bueno, después estaremos en España y vamos a hacer unos conciertos en España y continuar haciendo música, que eso es lo que más me gusta. Sería la única presentación y pues nada, que estáis todos invitados, que va a ser un concierto muy chulo, un concierto largo y que estamos ansiosos ya de pisar tierras mexicanas y de poder, aparte de eso, estar con los amigos que tengo, personas que conozco y pasarlo bien, que siempre me lo paso muy bien en México”.

