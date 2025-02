Casa Blanca defiende la decisión de retirarle a AP el acceso a la Oficina Oval por el “Golfo de México"

El miércoles pasado, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden de negar el acceso a Associated Press a la Oficina Oval, ¿La razón? El medio todavía se refería al Golfo de México como esa etiqueta, y no a la que decretó el presidente de México en una de sus primeras órdenes ejecutivas.

Karoline Leavitt declaró “ Fui muy directo en mi sesión informativa el día uno. Si sentimos que hay mentiras siendo empujadas por los puntos de venta en esta sala, vamos a responsabilizar esas mentiras”.

Karoline Leavitt mencionó que no encuentra motivos por el que los medios no lo llamen Golfo de América / Redes Sociales|

“Es un hecho que el cuerpo de agua frente a la costa de Luisiana se llama el Golfo de América, y no estoy segura de por qué los medios de comunicación no quieren llamarlo así, pero eso es lo que es”.

El medio Associated Press no estuvo presente en la sesión informativa del presidente con Elon Musk en la Oficina Oval, y defendió su postura señalando que informa para el mundo, no solo para los Estados Unidos, y dado que algunos países no lo llaman el Golfo de América, no han hecho el cambio.

Elon Musk y Donald Trump en la Oficina Oval / Poynter|

A pesar que los mapas de Google y Apple, ya llaman el Golfo de América por esa etiqueta, por lo que vale, National Geographic todavía está usando el antiguo nombre, y los famosos topógrafos Rand McNally dice que está esperando noticias oficiales del Departamento del interior.

El mundo enfrenta una adopción de la libertad de expresión por parte de Donald Trump, en la que las decisiones del actual mandatario han dejado mucho que desear y hablar. Desde las deportaciones masivas a migrantes y ahora, el cambio del Golfo de México.

El presidente Trump sin duda está enviando un fuerte mensaje a los medios de comunicación, “obedece mis órdenes o paga el precio”.

Donald Trump ha tenido una tensa relación debido a las deportaciones y ahora el tema del Golfo con México / Redes Sociales|

