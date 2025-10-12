Caso Lex Ashton: dictan prisión preventiva al agresor del CCH Sur

El caso de Lex Ashton “N”, acusado del homicidio de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, avanzó judicialmente luego de que un juez de control dictara prisión preventiva justificada. El joven permanecerá recluido en el Reclusorio Oriente mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continúa con la investigación.

El joven permanecerá recluido en el Reclusorio Oriente. / RS

De acuerdo con la FGJCDMX, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden de aprehensión una vez que Lex Ashton fue dado de alta del hospital donde se encontraba bajo custodia. Posteriormente, fue presentado ante el juez que determinó la medida cautelar debido a la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga.

El ataque en el CCH Sur

El incidente ocurrió el 22 de septiembre dentro del plantel del CCH Sur, cuando el acusado presuntamente atacó con un arma blanca a dos personas. La víctima, un estudiante identificado como Jesús Israel “N”, de 16 años, perdió la vida a causa de las heridas, mientras que un trabajador resultó lesionado al intentar detener la agresión.

El incidente ocurrió el 22 de septiembre dentro del plantel del CCH Sur. / RS

Tras el ataque, Lex Ashton intentó escapar lanzándose desde un edificio, lo que le provocó fracturas que requirieron hospitalización. Permaneció bajo vigilancia policial hasta su recuperación y posterior traslado al reclusorio.

Inicio del proceso judicial

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, presentando pruebas que sustentan la acusación. El juez consideró los elementos suficientes para imponer prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación complementaria.

De confirmarse su responsabilidad, podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión por homicidio calificado. / RS

Con la medida de prisión preventiva dictada, Lex Ashton permanecerá en el Reclusorio Oriente durante el tiempo que dure la investigación complementaria, fijada en dos meses. De confirmarse su responsabilidad, podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión por homicidio calificado.

El proceso judicial continúa bajo reserva, mientras las autoridades universitarias y la comunidad del CCH Sur insisten en que el crimen no quede impune.