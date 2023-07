Cazzu posa embarazada para Playboy y se defiende por proponer una sensualidad diferente

Playboy México, cuya sesión fotográfica tuvo un efecto colateral en redes sociales que la orilló a defender su decisión de proponer una “sensualidad diferente”. Previo a debutar como madre, Cazzu protagoniza la más reciente portada de, cuya sesión fotográfica tuvo un efecto colateral en redes sociales que la orilló a defender su decisión de proponer una “sensualidad diferente”.

rapera argentina calificó la portada como un propósito cumplido. En entrevista exclusiva para dicha publicación, Cazzu dijo: “Siempre quise hacer Playboy, va conmigo, con mi personalidad y mi música y no me siento alejada de nada de lo que soy. Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente”. Lacalificó la portada como un propósito cumplido. En entrevista exclusiva para dicha publicación, Cazzu dijo: “Siempre quise hacer Playboy, va conmigo, con mi personalidad y mi música y no me siento alejada de nada de lo que soy. Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente”.

Cuestionada sobre el significado que tiene para ella posar mientras se encuentra en la dulce espera de su primer hijo, Cazzu habló de los tabúes en torno al embarazo, pues pareciera que las mujeres tienen que renunciar a su identidad y sensualidad porque la sociedad lo exige.

“En mi caso yo sigo siendo la Cazzu que todos conocen. Me visto así, hablo de lo mismo, pienso lo mismo, me siento sexy y me resulta interesante mostrárselo asimismo a mi gente y representa exactamente lo que quiero representar para quienes me siguen”.

Cazzu se defiende: “Mi bebé está a salvo, no se preocupen”

La portada dividió opiniones en las redes sociales a través de su cuenta de Instagram, Cazzu compartió algunas fotografías de la sesión acompañadas de un contundente mensaje para sus detractores. “Son ilusos si piensan que yo no sé lo que genera en la gente una cosa tan simple. Los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho para decir de mujeres y más de madres. Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo. Solo a mi gente”.

En una segunda parte, la rapera lanza un dardo contra sus detractores: “Son conejillos de india para mí. Las personas que jamás han escuchado una canción mía y menos la han entendido. Mi música es obscena, señora, es rebelde y habla de sexo”.

“Para ustedes todo esto debería ser santo y tierno, para mí no. Mi bebé está a salvo, no se preocupen. Mi bebe sabrá antes que ustedes que los bebés se hacen cog**ndo y las embarazadas también”, finaliza el mensaje de su publicación.

¿Nodal estuvo de acuerdo?

Nodal estuvo de acuerdo con la sesión? Ante la ola de críticas, una misma pregunta surgió entre los ataques: ¿estuvo de acuerdo con la sesión?

El cantante no solo estuvo de acuerdo, sino que él mismo acompañó a Cazzu a la sesión. Allí, la rapera habló de la química que han conseguido como pareja.

Aunque consideró que nada de su carrera depende de él, fue clara al mencionar que en lo personal, su amor y apoyo son fundamentales: “No diría que es determinante o que algo de mi carrera depende de él, pero sí mis emociones y eso es gran parte de mí. Estoy más feliz cuando él está y nos divertimos mucho”.

Finalmente, dijo que Nodal es el primero es apoyar su decisión de mostrarse sexy en esta etapa: “Le gusta cuando me hago fotos y ama mis looks y mi cuerpo de embarazo y cuando le pregunto qué piensa siempre me eleva el autoestima”.