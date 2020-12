César D’Alessio denunció haber sido golpeado por el hijo del exgobernador Arturo Montiel

El hijo menor de Lupita D’Alessio, César D’Alessio, denunció en sus redes sociales haber sido golpeado en la casa del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel.

Mediante una serie de videos y transmisiones en vivo, el actor aseguró que fue golpeado y expulsado de la casa sin razón aparente al haber cumplido con el acuerdo de trabajo, acusando además de violencia de genero hacia su pareja mientras él se encontraba acorralado.

"Vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir, el señor Arturo Montiel, del PRI, él me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento en su casa, aquí en Jazmines 1, me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia, mi mujer que trabaja conmigo”, indicó el artista.

En las historias, que ya no están disponibles en sus redes, #CesarDalessio también denuncia que su novia fue manoseada y que temen por su vida, ya que los estarían amenazando. Hace responsable a la familia de Arturo Montiel y a propio priista de lo que les pase. pic.twitter.com/1kDe8ZF6lY — MemeYamel (@MemeYamelCA) December 16, 2020

“Nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí, si nos pasa algo si nos morimos es culpa del señor Arturo Montiel. Pido que me ayuden, que me ayuden a salir de aquí. El señor Arturo Montiel, Arturo Montiel, Arturo Montiel él me hizo esto. El señor Arturo Montiel y sus hijos me hicieron esto”, insistió.

Más tarde por la madrugada de este miércoles, César D’Alessio compartió una fotografía desde lo que pareciera ser el interior de un Ministerio Público, asegurando que llegará hasta las últimas consecuencias tras lo vivido.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: MÉXICO ALCANZÓ UN MILLÓN 267 MIL 202 INFECTADOS DE CORONAVIRUS; MUERTES ASCIENDEN A 115 MIL 99

“Este es el estado en el que me dejó el hijo del exgobernador del Estado de México Arturo Montiel. Exhorto a todos mis amigos personales y del medio que compartan este abuso”, escribió.

“La gente que cree que el PRI es una porquería, aquí está su PRI. Estoy dispuesto a llegar hasta las últimas instancias, a mi mujer la manosearon, a mí me agarraron a putazos, es gente sucia”, advirtió el músico.