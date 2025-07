ChatGPT: Nueva actualización ahora le permite “pensar” y “actuar” por ti

OpenAI anunció este jueves una nueva función para ChatGPT que marca un giro importante en la forma en que las personas interactúan con la inteligencia artificial. Se trata de un modo agente que permitirá al popular chatbot pensar y actuar por el usuario, ejecutando tareas de manera autónoma utilizando una computadora virtual integrada.

Esta novedad busca transformar la experiencia en internet, al reducir la necesidad de cambiar entre aplicaciones o realizar búsquedas manuales. La apuesta se alinea con la visión de otros gigantes tecnológicos como Google y Apple, que también desarrollan asistentes digitales avanzados.

Según OpenAI, el nuevo modo agente combina las capacidades de dos herramientas ya existentes: ChatGPT Operator, que puede navegar por internet, y Investigación Profunda, enfocada en analizar recursos en línea y compilar información útil.

Ahora, el agente puede encargarse de tareas más complejas. Por ejemplo:

Estas funciones están disponibles únicamente para quienes estén suscritos a los planes Pro, Plus o Team de ChatGPT.

Pese a las capacidades avanzadas, OpenAI advirtió que esta nueva función sigue siendo experimental y no es adecuada para tareas de alto riesgo. La compañía ha limitado el acceso a los datos del modelo y exige confirmación del usuario para acciones sensibles, como enviar correos electrónicos.

Sam Altman, CEO de OpenAI, comentó en una publicación en X que esta función representa una oportunidad para experimentar el futuro, pero instó a los usuarios a tener cautela al compartir información personal.

“No es algo que usaría para tareas de alto riesgo o con mucha información personal hasta que tengamos la oportunidad de estudiarlo y mejorarlo en la práctica”, explicó Altman.

Today we launched a new product called ChatGPT Agent.



Agent represents a new level of capability for AI systems and can accomplish some remarkable, complex tasks for you using its own computer. It combines the spirit of Deep Research and Operator, but is more powerful than that…

— Sam Altman (@sama) July 17, 2025