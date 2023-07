Christian Estrada revela por qué terminó con Ferka y la tacha de mentirosa

María Fernanda Quiroz ‘Ferka’, no solo volvió a sus proyectos habituales, también a la polémica que la ha seguido desde octubre de 2022, cuando se separó de su prometido Christian Estrada, quien ha vuelto a lanzarse contra ella. Luego de su salida de “La Casa de los Famosos” , no solo volvió a sus proyectos habituales, también a la polémica que la ha seguido desde octubre de 2022, cuando se separó de su prometido Christian Estrada, quien ha vuelto a lanzarse contra ella.

En tan solo unos meses, Ferka y Christian Estrada pasaron de estar comprometidos y derramar miel en las redes sociales, ha balconearse y tomar acciones legales que incluso llevaron al modelo a ser detenido por presuntamente intentar raptar al hijo que tuvieron en común.

Al margen de su disputa legal, recientemente Christian Estrada echó gasolina al pleito con su ex durante una entrevista con Jorge ‘Burro’ Van Rankin en su nuevo programa de YouTube, “En Estado Burresco”.

Estrada y su novia, la ex Miss Universo Alicia Machado fueron los invitados del ‘Burro’, quien fiel a su estilo, tocó cada tema polémico en el que la pareja se ha visto envuelta durante los últimos meses.

¿Qué dijo Christian Estrada de Ferka?

Al hablar sobre si las críticas que reciben en redes sociales les afecta como pareja y por separado, Estrada aprovechó el momento para hablar de la disputa legal y mediática que tiene con la exparticipante de “LCDLF”, y aclarar que fue él quien terminó con ella debido a que le faltó al respeto a su madre.

“El día que la madre de mi hijo (Ferka) le llamó pu** a mi mamá, enfrente de mí, fue por eso que yo me separé. La señorita siendo madre, le faltó respeto a lo más sagrado que tengo, ahí se acabó el amor”, contó Estrada.

Luego dijo: “Yo no me iba a pasar la vida con una mujer que le falta el respeto a otra mujer, ahí se acabó el amor, para mí es fuerte. Que digan que no pago la pensión, te juro por mi hijo y por mi madre, que puedo sacar recibos”.

Finalmente, Christian Estrada amagó con exponer a su expareja, quien públicamente lo ha señalado de no cumplir con sus obligaciones: “La máscara que tiene ahorita yo se la puedo desmentir, no lo hago porque la respeto”.

Esta declaración contradice a lo declarado por Ferka dentro de “La Casa de los Famosos”. Durante una fiesta temática, la actriz señaló a su exsuegra de haberla insultado durante el bautizo de su hijo y acusó a Christian Estrada de no defenderla.

“La suegra me agredió en el bautizo de mi hijo... No sé si fueron las copas (…) Pasa, que no la pelo, y me hace así (se jala el brazo) y me dice 'conmigo no, soy más perr... que tú, Ferka”, reveló Ferka ante el asombro de Apio Quijano, ‘La Barbie’ Juárez y Wendy Guevara.