Galilea Montijo desmiente haber estado 'tomada' en la transmisión de La Casa de los Famosos

En el domingo de eliminación llamó la atención de todo el público que veía La Casa de los Famosos México, la extraña forma de hablar de Galilea Montijo, pues no se entendían algunas palabras que pronunciaba, arrastraba la lengua y definitivamente este hecho causo tensión entre los presentes y los televidentes que no se explicaban la atropellada forma de conducir de Galy.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y muchas personas pensaron que se le habían pasado los tequilas o de 'agua de Jamaica', como ella menciona, pero salió a aclarar el tema.

Esta mañana la misma Galilea salió a dar su versión en el programa Hoy y hablo sobre lo ocurrido: “Yo les quiero platicar que me paso a mitad del programa. Acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca o sea me están poniendo un injerto de hueso.

“Y a mitad del programa como que se me despegó y yo tenía miedo que se me saliera volando la prótesis que traigo. Ustedes saben que si me gusta mucho el agua de Jamaica, pero nunca en el trabajo, la verdad si me da mucho miedo y sobre tener una responsabilidad como esa no podría entonces para todos los que pensaron eso pues no. ¿La gente se preguntaba y esta qué le pasa? Menos mal que Diego estaba a lado mío y salió auxiliarme” explicó la conductora.

No cabe duda de que el programa La Casa de Los Famosos México está dando rating ya sea por lo que pasa adentro o por lo que sucede afuera, y para terminar con el tema y fiel a su estilo, Galilea Montijo le pidió permiso a 'Jefa' de ir al dentista: “Ya me dejas ir a pegármela”, finalizó

