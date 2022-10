Christian Nodal le cantó al oído a fan venezolana que se parece a Belinda

¡Le gustan güeritas! Christian Nodal cantó al oído a fan venezolana que de perfil se parecía mucho a su exnovia la actriz y cantante Belinda.

La mujer, a quien le interpretó el tema 'Eres', compartió el emocionante momento a traves de sus redes sociales.

La estrategia de la joven funcionó pues tuvo la fortuna de subir al escenario con un cartel en el que se leía: "¿Me cantas al oído?".

Nodal no sólo le cantó al oído, también la abrazo como si estuvieran bailando, acto que hizo sumamente feliz a la fanática.

"Aun no me la creo. Hoy me hiciste la mujer más feliz del mundo", compartió la seguidora en sus historias.

Como era de esperarse los internautas reaccionaron de inmediato y señalaron que la chica tenía un parecido con Belinda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ACTIVISTAS ECOLÓGICOS AVENTARON PURÉ DE PAPA A CUADRO DE MONET EN ALEMANIA