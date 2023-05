Christian Nodal reveló el sexo de su bebé por error

Luego de que Christian Nodal y Cazzu sorprendieran anunciando que esperan a su primer bebé tras semanas de especulación, la pareja ha acaparado más la atención debido a que habían mantenido en secreto el sexo del mismo.

Sin querer, Nodal reveló esta información durante una entrevista en el programa colombiano Lo sé todo. El intérprete de Botella tras botella hablaba de sus planes de quitarse los tatuajes de cara y abrir una tienda sobre el tema.

"Voy a abrir un Tatto Shop en Los Ángeles también. Pasa que me gustaría que mi hija conozca, que conozca mi carita (sin los tatuajes)", mencionó al programa.

Al ser cuestionado sobre la información, que acaba de revelar, el cantante se negó a seguir hablando del tema y trató de reparar su error.

“No, no lo sabemos, pero yo siempre he querido una niña, pero si es niño no pasa nada”, aseguró.

Hace unos meses, Nodal dejó ver sus intenciones de debutar en la paternidad a una edad temprana, tal como lo hicieron sus papás.

Fue hace unas semanas cuando Christian Nodal y Cazzu revelaron durante sus respectivos conciertos la noticia. Mientras que la cantante argentina lo hizo al estilo Rihanna dejando ver su avanzado embarazo, Nodal mencionó durante una presentación en un palenque que ya no sería un papacito, sino un verdadero papá.

Durante la misma entrevista el cantante aseguró que en sus planes futuros está el quitarse los tatuajes de la cara, entre otras cosas, debido a que representan una etapa en su vida que debe cerrar.

A pesar de que los diseños en su cara le gustan mucho, no mencionó si también planea quitarse los tatuajes que tiene en el resto del cuerpo.

“Ya pasó una etapa mía, ¿me entiendes? Una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y en su momento me nació. Y pues, gracias a Dios, pasa que los tatuajes se borran. Todo tiene solución, menos la muerte”, remató.

