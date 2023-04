Mau Nieto da su versión tras las acusaciones de Richie O'Farril: 'No es un santo'

Mau Nieto decidió revelar su versión de lo sucedido durante su boda, la cual se ha vuelto viral por las recientes declaraciones de Richie O’Farril. En una publicación de Instagram el standupero decidió aclarar lo sucedido.

Nieto reveló en su publicación que su compañero de trabajo, Ricardo O’Farril, no estaba en sus cinco sentidos y terminó agrediendo a varios asistentes de la boda incluyendo a su ahora esposa.

“Llegó en un estado deplorable, no soy un experto ni voy a afirmar en qué venía drogado, pero llego muy agresivo. Le aventó un porro prendido en la cara a Daniel Sosa”, expresó el standupero.

De la misma forma, el comediante aceptó que O’Farril no es un ‘santo’ pero que, a pesar de todo, estará disponible para su examigo.

“A mi esposa no se le insulta y no se le amenaza. Y a mí no me importa lo que dijo, sino cómo lo dijo. No es un santo. Fue un amigo con el que en privado discutí y lo público.

“Aquí estaré cuando salga del hospital. Como siempre. Aquí estaré cuando hable mierd* de todo. Le ofrezco y le ofreceré mi mano siempre. Y aquí estaré. Solo espero que mejore”, finalizó Mau Nieto.

