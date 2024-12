Ciro Gómez Leyva regresa temporalmente a México tras su estancia en Madrid

El periodista Ciro Gómez Leyva, quien arribó a España hace casi dos meses, ha comunicado su intención de regresar temporalmente a México en 2025. En su programa "Por la mañana", explicó que se trasladó a Madrid en octubre con el propósito de establecer una filial de Grupo Fórmula, lo que le ha permitido continuar transmitiendo su programa en ambos países.

Ciro Gómez Leyva anuncia su regreso temporal a México

Gómez Leyva anunció en su programa "Por la Mañana" que regresará a México el 20 de enero de 2025, tras conversaciones con Grupo Fórmula. A sus 67 años, retomará su noticiero en la Ciudad de México. Explicó que su mudanza a Madrid fue parte de un "proyecto personal" debido a cambios en su vida, pero su regreso le permitirá continuar trabajando en Grupo Fórmula.

“El 17 de septiembre anuncié que, como parte fundamentalmente de un proyecto personal, viviría un tiempo en Madrid y otro en la Ciudad de México. Así lo dije”, anunció Leyva.

Leyva tiene previsto regresar a México el 20 de enero de 2025 para reintegrarse a su programa en Grupo Fórmula. En su declaración, expresó su agradecimiento por el respaldo recibido de los directivos y colegas de Fórmula Madrid en esta decisión. A pesar de considerar que su "proyecto de vida" es incierto, subraya que su experiencia en México y Madrid ha sido enriquecedora tanto en el ámbito profesional como personal.

Ciro (@CiroGomezL) anuncia su regreso temporal a México: "Nos vemos por allá el lunes 20 de enero. Vamos a pasar un tiempo en México, en mi patria, en mi dolorida patria. Espero en México no tener que estar escondiéndome de nadie; en Madrid no me escondo ni del frío" #PorLaMañana pic.twitter.com/wiwY0Exlqi — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 18, 2024

Gómez Leyva se pronunció acerca de su reciente enfrentamiento con el productor Epigmenio Ibarra, quien ha realizado observaciones sobre su supuesta permanencia en Madrid. El periodista aseguró que no tiene nada que esconder y ratificó su regreso a México.

“Nos vemos por allá el lunes 20 de enero, allá en nuestros estudios... vamos a pasar un tiempo en México, en mi país, en mi patria”

Atentado de Ciro Gómez Leyva

El 15 de diciembre de 2022, Gómez Leyva fue víctima de un ataque armado en Álvaro Obregón, del cual logró sobrevivir gracias a la protección de su vehículo. A dos años de este suceso, las autoridades aún no han esclarecido las causas ni han determinado si el ataque está relacionado con su labor como periodista.

El retorno de Gómez Leyva fue comunicado tras la publicación de una columna de Epigmenio Ibarra en Milenio, en la cual se mencionó su salida del programa. Ibarra expresó críticas hacia Gómez Leyva por su residencia en Madrid, a la que calificó como la "capital de la ultraderecha mundial".

“Aprovecho porque en su columna de hoy, él (Epigmenio) vuelve a tocar el tema del escondite de Madrid”, comentó Gómez Leyva.

Expresó su deseo de no tener que esconderse de nadie en México.

“Espero sin sorna, porque esto no es un tema para el humor, espero en México no tener que estarme escondiendo de nadie; aquí (en Madrid) no me escondo de nadie, ni del frío.”

