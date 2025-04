Claudia Sheinbaum sobre los narcocorridos: “No están prohibidos”

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Luego del desastre en el que acabó la presentación de Luis R. Conriquez en el Palenque de Texcoco, la presidenta de México Claudia Sheinbaum aclaró que los narcocorridos no están prohibidos en el país, únicamente se busca fomentar una nueva cultura en la que se evite la apología a la violencia.

La presentación de Luis R. Conriquez en Texcoco acabó mal por no cantar corridos/X |

Fue el pasado viernes por la noche que el intérprete de canciones como “Si no quieres no”, “Siempre pendientes” y “El Gavilán” tuvo que escapar del escenario para salvaguardar su integridad luego de que los asistes a la Feria del Caballo de Texcoco se molestaron y le aventaron cosas cuando les dijo que no interpretaría narcocorridos porque ya estaban prohibidos.

“Entramos a una nueva etapa, mi gente. Sin corridos y todo eso, se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar, pero nos sumamos a la causa de cero corridos y pa’ delante”, publicó el cantante en redes sociales.

Luis R Conriquez se apegó a la prohibición de NO HACER APOLOGÍA DE LA VIOLENCIA en la Feria de Texcoco por lo que no cantó #narcocorridos, como primates desquiciados la gente reaccionó destrozando el show.



Bajo ese contexto, este domingo 13 de abril, durante una presentación relacionada al programa "Vivienda para el Bienestar", en Aguascalientes, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada acerca de si los narcocorridos estaban prohibidos en México, a lo que contestó:

“No están prohibidos, eso es importante porque no los prohibimos. Lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos. Y todos nos tenemos que ir promoviendo eso. Hay que revisar eso. En nuestro caso no prohibimos, es un proceso educativo, formativo, en donde todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la violencia”, declaró Sheinbaum Pardo.

El Gobierno busca contrarrestar los corridos con el concurso México Canta/Presidencia |

Más adelante, los medios le volvieron a preguntar a la mandataria acerca de si debían regular los narcocorridos en México por hacer apología a la violencia, a lo que contestó “No, yo estoy en contra de prohibir, de censurar”, agregando que “más bien es promover otros contenidos”, mencionando de paso el concurso México Canta, el cual es promovido por su Gobierno con el objetivo de mostrar que se puede consumir música que tenga mensajes positivos.

