Cloris Leachman, la abuela 'Ida' en 'Malcolm el de en medio', falleció a los 94 años

Cloris Leachman, o mejor conocida como 'Ida' en la famosa serie 'Malcolm el de en medio', murió a los 94 años.

Fue su hijo quien informó sobre su muerte, la cual fue por causas naturales la noche del 26 de enero, en Encinitas, California.

"Ella tuvo la mejor vida que uno podría desearle a otra persona de principio a fin", mencionó su descendiente, quien agregó que "murió en paz y dejó a todos con mucho amor".

Además de su reconocido papel como 'Ida', Leachman ganó ocho premios Emmy en horario estelar, tanto en drama como en comedia, y un Emmy diurno, además de un Globo de Oro.

También interpretó a Phyllis Lindstrom en 'The Mary Tyler Moore Show' en los años 70 y apareció en 'The Last Picture Show', película con la ganó un Oscar como actriz de reparto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARTURO ELÍAS AYUB ASEGURÓ QUE CARLOS SLIM ESTÁ "SÚPER BIEN" TRAS CONTAGIARSE DE COVID-19