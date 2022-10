Cofepris advirtió que vapeadores tienen sustancias para matar cucarachas

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio un ‘gancho’ a los vapeadores al publicar una investigación que demuestra el uso de sustancias como insecticidas.

Fue Alejandro Svarch Pérez, el titular de dicha instancia, quien presentó un video con las conclusiones e inició toda una campaña para detener el consumo de esta llamada alternativa al cigarro.

Según la investigación de la Cofepris, desarmaron el ‘vape’ para ver su contenido. “Un vapeador tiene dimetil éter, linalol y alcohol bencílico. Quizás no las has escuchado porque ninguna de estas sustancias están hechas para inhalar porque afectan a nuestros pulmones”, narra el video.

No hay nada más que ocultar. pic.twitter.com/gEtWcSuWXh — Alex Svarch (@AlexSvarch) October 18, 2022

Precisamente es el linalol la sustancia empleada para la extinción de plagas. “Es usado como insecticida contra moscas y cucarachas”, explica el visual. Asimismo destacaron que esa información permanece oculta por las empresas fabricantes de los vapeadores, pues golpearía severamente a su mercado.

“El vape te acorta la vida. No te la fumes, ¡déjalo ya!. No hay nada más que decir, no hay nada más que decir”, finalizó el video mediante una canción. Entretanto, el audiovisual fue una producción entre la Cofepris y Canal Once.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BTS, FUERA DE LOS ESCENARIOS HASTA 2025 POR SERVICIO MILITAR EN COREA DEL SUR