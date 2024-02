En la edición de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy dio a conocer lo que fue el último reporte médico de Daniel Bisogno, pues su ida y venida en los hospitales ha sido constante.

“Son chequeos que se le están realizando porque como lo hemos visto a lo largo de ‘Ventaneando’, en todas las presentaciones que ha tenido aquí, de pronto lo veíamos cansadón, delgado, obviamente está muy bien atendido, pero es importante que esté checado de pies a cabeza”, detalló.

Podría pasar Daniel Bisogno el fin de semana en el hospital

De acuerdo con la titular del programa de TV Azteca, el conductor podría pasar el fin de semana para recuperarse.

“A través de ‘Ventaneando’ les vamos a seguir informando cómo está. El día de hoy (ayer) sigue ingresado, está bien, en la mañana le hicieron ciertos procedimientos y salió muy bien, seguramente se va a quedar a descansar el fin de semana, no lo sé todavía porque no me lo ha reportado”, comentó.

¿Qué problemas de salud tiene Daniel Bisogno?

El también actor ha dicho en más de una ocasión que su problema de salud se enfoca más en la colecistitis, una inflamación de la vesícula cuyo principal riesgo es que se reviente y que la bilis se derrame, lo cual puede provocar una infección severa.

Pero también tiene problemas con las várices esofágicas, que periódicamente le revisan en el hospital.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡OJO AQUÍ! SE ESPERAN HASTA 8 CONTINGENCIAS AMBIENTALES EN LOS PRÓXIMOS MESES