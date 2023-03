Contingencia ambiental en CDMX: activan Doble Hoy No Circula por mala calidad del aire

La CDMX enfrenta una vez más una crisis de calidad del aire, ya que la tarde del sábado 25 de enero, las autoridades ambientales activaron la contingencia ambiental debido a la presencia de 161 puntos de ozono en una de las estaciones de monitoreo de calidad del aire.

Esta contingencia ambiental ha llevado a la activación del Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México. Según las autoridades, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, así como aquellos con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7 y 9, y los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00″, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, no podrán circular este domingo 26 de marzo de 5:00 a 22:00 horas.

#ComunicadoCAMe | 16:00hrs

Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la #ZMVM.

Evita actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas.

Además, se ha anunciado la restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. Los vehículos de carga local o federal también dejarán de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “1″ o “2″ que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a), b), y c), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Es importante destacar que la calidad del aire en la Ciudad de México es un problema recurrente, y las autoridades han tomado medidas para combatirlo. Sin embargo, es fundamental que la población colabore con acciones sencillas, como evitar el uso del automóvil particular y optar por el transporte público o la bicicleta, así como reducir el uso de productos contaminantes en el hogar.

