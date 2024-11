Corona Capital 2024: Tenemos los horarios completos de los 3 días

Faltas dos semanas para que arranque una edición más del Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde esta vez podremos gozar desde Paul McCartney hasta Green Day.

La fecha del 15 al 17 de noviembre será la cita de miles de seguidores de la música alternativa, los cuales pasarán horas escuchando rock y electrónica en todas sus variantes.

Todavía hay abonos y boletos individuales

Si no te quieres peder a Toto, Zedd, Cage The Elephant, New Order, Shawn Mendes, The Blaze, Travis, St. Vincent, Empire Of The Sun, Beck, Sophie Ellis Bextor y Paul McCartney, entre otros artistas, todavía puedes adquirir tus boletos individuales y en abono.

Fase 2

Abono: 5 mil 260 pesos.

Boleto individual viernes: 2 mil 760 pesos

Boleto individual sábado: 2 mil 400 pesos

Boleto individual domingo: 2 mil 400 pesos

Los horarios oficiales

Desde este viernes ya puedes checar los horarios oficiales para los tres días del festival Corona Capital. La diversión comienza pasadas las 2 de la tarde, pero debes de ir con mucha energía porque cada día estará terminado después de la una de la madrugada.

Ve organizando tus recorridos con los horarios que te estamos compartiendo:

