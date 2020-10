Coronavirus: Farmacéutica Pfizer inició pruebas de vacuna en niños y adolescentes

La vacuna experimental contra el Coronavirus de la farmacéutica Pfizer inició pruebas en niños y adolescentes para llegar a un nuevo sector de la población estadounidense, informó el diario USA Today.

Inicialmente, la compañía tendría el objetivo de incluir en sus pruebas a al menos tres mil adolescentes, sin embargo la semana pasada, el Hospital de Niños de Cincinnati incluyó a 100 niños de 12 años.

“Ahora estamos haciendo una pausa para observar las reacciones a la vacuna. En este momento estamos en una pausa planificada para asegurarnos de que todo sea lo más seguro posible ”, dijo el Dr. Robert Frenck, quien dirige el ensayo de la vacuna a CNN

Pfizer aseguró que es importante vacunar a los niños contra el Coronavirus si hay alguna esperanza de controlar la pandemia, porque es casi seguro que estén contribuyendo a la propagación silenciosa del virus.

"Creo que lo importante que la gente debe recordar es que, si bien los adolescentes no se enferman tanto como los adultos mayores, no significa que algunos niños no se enfermen y otros no se estén muriendo", finalizó Frenck.

