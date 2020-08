Coronavirus: Investigador del IMSS reportó primer caso de reinfección en México

Constantino López-Macías, jefe de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, dio a conocer información de un caso de reinfección por Coronavirus en México.

El paciente en su segundo contagio se mostró asintomático, pero esto de momento no significa que los reinfectados no lleguen a presentar enfermedad.

“Nosotros tenemos el caso de una residente que se enfermó, se recuperó, volvió a exponerse, pero no desarrolló síntomas, entonces consideramos que sí, efectivamente la inmunidad puede a lo mejor no prevenir la infección, pero pudiera prevenir la enfermedad”, apuntó el investigador durante el séptimo webinario Inmunidad a SARS-CoV-2 en México.

“En el caso reportado y nuestra propia observación con la residente que les comenté, vemos que pueden tener el virus pero no tienen síntomas. Entonces, estas personas sí tienen el virus, pero no desarrollan síntomas, quiere decir que están protegidos; sin embargo, no sabemos si lo van a poder transmitir. Es lo que hasta ahorita se conoce”, añadió López-Macías.

TAMBIÈN TE PODRÍA INTERESAR: MANUEL 'EL LOCO' VALDÉS MURIÓ A LOS 89 AÑOS