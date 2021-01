Coronavirus: México accedió a recibir menos dosis de vacunas de Pfizer por apoyo a países pobres

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno accedió a una propuesta de la ONU de demorar los envíos de la vacuna de Pfizer contra el Coronavirus a países como México que tenían acuerdos de compra con el fin de enviar más dosis a países más pobres con mayor rapidez.

López Obrador dijo que los envíos a México serán efectuados más adelante.

“De todas formas, no cambia nuestro plan, porque ya estamos buscando otras vacunas, no sólo Pfizer”, dijo López Obrador, refiriéndose a la de AstraZeneca, así como a la china CanSino y a la rusa Sputnik V, de las cuales estas últimas dos aún no han sido autorizadas para su uso. “Ya vamos a tener vacunas suficientes”.

Hasta ahora México ha recibido cerca de medio millón de dosis de la vacuna de Pfizer y las ha aplicado casi todas.

López Obrador criticó a países más ricos que han acumulado grandes cantidades de inoculaciones pero no las han utilizado.

“Vamos a tener más autoridad y más derecho que los que reciben la vacuna y no la aplican, la tienen congelada; éso está pasando en algunos países europeos”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CORONAVIRUS: CARDENAL DE MÉXICO NORBERTO RIVERA, HOSPITALIZADO POR COVID-19