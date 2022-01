Covid-19: Conductor explotó contra 'antivacunas' y los llamó imbéciles

No cabe duda de que el Covid-19 ha causado muchos estragos en la vida pública. Uno de los temas más polémicos generados a partir de la pandemia es la vacunación.

No son pocas las personas que se niegan a ser inoculadas por diferentes motivos. En esta ocasión, ese grupo recibió un mensaje contundente por parte del conductor de noticias Leonardo Schwebel, que en el segmento editorial de su programa emitido en Multimedios estalló contra los antivacunas.

"¡Ustedes, malditos antivacunas! Bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas. Y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. ¡Sí tú, antivacunas! ¡Eres un imbécil!", estalló el comunicador.

Schwebel además reiteró que la libertad no puede servir como argumento para dañar a las demás personas, esto en referencia a aquellos que prefieren no vacunarse y no solo arriesgan su salud sino la de quienes les rodean.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEGOB: LUNES 17 DE ENERO ARRANCA VACUNACIÓN DE REFUERZO CONTRA COVID-19 EN MAYORES DE 40 AÑOS