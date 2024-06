Daddy Yankee revela que rechazó millones de dólares para ser cristiano

Daddy Yankee, famoso artista de reguetón, anunció su regreso del retiro para cantar canciones a Dios y ha rechazado millones de dólares para convertirse en cristiano, considerando esta decisión como una gran prueba. Se difundió un video en redes sociales de él predicando en una iglesia sobre el sacrificio.

Daddy Yankee revela que rechazó millones de dólares

Daddy Yankee se convirtió al cristianismo en un momento de éxito en su carrera artística, justo cuando le ofrecieron 150 millones de dólares para continuar con su última gira musical.

“Mi carrera musical era lo que más yo amaba. Eso se lo digo a todo el mundo. Mi gira fue la segunda más vendida de otros artistas urbanos … de los latinos. Y cuando me hicieron la oferta de 150 millones de dólares, Jesús me dijo, ‘¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estás libre, toma tu decisión’. Hermano, las piernas a mí me flaqueaban”

Daddy Yankee, cantante de reguetón, rechazó una oferta de 150 millones de dólares para continuar su carrera musical debido a su fe en el cristianismo. Ahora considera a Dios como su máxima prioridad y estaría dispuesto a rechazar nuevamente esa suma de dinero.

“A ver, si te ofrecen 150 millones, a ver, ¿qué tú vas a hacer? A ver si los vas a rechazar … Amén, pero yo dije ‘¿de qué le vale a un hombre ganar el mundo?’ Yo dije, ‘por encima de todo está mi Señor, aquí la prueba de fuego’”

¿Quién es Daddy Yankee?

Daddy Yankee es un reconocido cantante y productor de música urbana, originario de Puerto Rico. Es considerado uno de los pioneros del género reguetón y ha logrado gran éxito a nivel internacional. Ha lanzado numerosos éxitos y ha colaborado con artistas de renombre. Su música se caracteriza por su ritmo pegajoso y letras provocativas. Además de su carrera musical, Daddy Yankee también ha incursionado en el cine y la moda. Es ampliamente reconocido como uno de los artistas más influyentes y exitosos del género urbano.

