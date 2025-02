Daniel Bisogno: ¿Cuál fue su última voluntad antes de morir?

La muerte de Daniel Bisogno sigue dando de qué hablar, pues en vida dejó varias instrucciones para cuando partiera. Pero como ese momento por desgracia llegó, están saliendo a luz varios detalles.

En entrevista, Álex Bisogno reveló la última voluntad de su hermano en cuestión de su hija Michaela, ya que para el conductor era lo más importante en su vida y motor para seguir adelante.

Daniel daba prioridad a su familia junto con el trabajo / Redes Sociales|

Bisogno pide que cuiden a su hija

El familiar del actor explicó que las peticiones las dejó mucho antes quedar internado porque sabía perfectamente el futuro que quería para la pequeña de 8 años.

“Sí, por supuesto (dejó su última voluntad), pero no fue algo de último momento. Aunque la situación se veía difícil, siempre tuvimos esperanza de que podría mejorar, porque en cada ingreso al hospital, él luchó con todas sus fuerzas. En nuestro corazón, creíamos que Daniel lo lograría nuevamente. Yo evitaba hablar con él sobre qué pasaría si llegaba a faltar, pero él mismo expresó varias peticiones”, expreso.

Álex Bisogno revela que su hermano le pidió que no abandonaran a su hija = Redes Sociales|

La última petición se centraba en el cuidado de la niña, pues Daniel no quería que la familia se separara ahora que no estuviera y se velara por el bienestar de ella.

“Lo primero que siempre pidió fue que no nos alejáramos de la niña. Él siempre se preocupó por fortalecer nuestra relación con ella, porque al haber tenido a su hija con una mujer con la que ya no estaba, temía que eso nos separara como familia. Siempre quiso que estuviéramos unidos… Nos pidió que no la dejáramos sola. Su mayor temor en los momentos más difíciles de su vida siempre fue: ‘cuídenme a Michaela’”, finalizó.

El conductor expuso su última voluntad en relación a su hija / Redes Sociales|

