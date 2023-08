David Ostrosky: ¿Qué enfermedad ocasionó que le amputaran un brazo antes de morir?

Este jueves 17 de agosto, por la mañana, murió el actor David Ostrosky. Desafortunadamente, perdió la batalla contra el cáncer; sin embargo, el actor de importantes melodramas desde el año pasado se vio obligado a retirarse del medio artístico cuando grababa la telenovela Vencer la Ausencia, ya que después de varios estudios le encontraron un tumor en un brazo.

Además, sufría de terribles dolores en el cuello y la columna, por lo que tuvo que someterse en abril de 2023 a una operación para amputarle un brazo y así tratar de evitar que más órganos se vieran afectados.

A partir de esa lamentable situación, la salud del actor de La Casa de las Flores (serie del cineasta Manolo Caro) se vio muy afectada y, aunque siempre contó con el apoyo de su esposa Belinda, quien nunca lo dejó solo, al igual que sus hijos, lo invadió una enorme tristeza y su vida ya no fue igual.

La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky. Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida, su último trabajo fue “Vencer la ausencia”. Descanse en paz. pic.twitter.com/DB8kPkvM4p — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) August 17, 2023

David Ostrosky habló de su enfermedad

Recordemos que en noviembre del año 2022, David Ostrosky decidió hablar de su enfermedad: “Agradezco mucho a la vida y a Dios que fue en el brazo y no en ningún otro órgano que pudiera afectarme. Me pasó en un momento muy difícil, porque en toda mi trayectoria, yo no he faltado jamás a un llamado, hasta el día en que no podía ni moverme y tuve que hablar con la productora Rosy Ocampo”.

Varios compañeros del medio han expresado sus condolencias, como Arlette Pacheco, Juan José Origel, Ari Telch, Manolo Caro, Rosy Ocampo, Laura Zapata, María Sorté y una gran cantidad de amigos que lo consideraban un gran ser humano y un respetado actor.

Con tristeza nos despedimos de David Ostrosky, gran actor y ser humano. Enviamos nuestro cariño y condolencias a su familia en este difícil momento. Su legado en la pantalla será eterno. Descansa en paz, querido David. pic.twitter.com/aIrD4FmvJW — Rosy Ocampo (@RosyOcampo) August 17, 2023

¡Qué noticia tan triste! Ha fallecido mi querido compañero David Ostrosky. Que Dios le otorgue a su familia y todos sus seres amados esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Descanse en Paz! pic.twitter.com/yyEL3hSD4n — María Sorté (@msorteoficial) August 17, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DAVID OSTROSKY, ACTOR DE EL VUELO DEL ÁGUILA Y VENCER LA AUSENCIA, MUERE A LOS 66 AÑOS