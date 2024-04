¡De perdida a diputada! Te contamos quién se une a la política y será candidata

Influencers y gente del espectáculo siguen uniéndose a la política, y la más reciente en hacerlo es Paola Suárez, integrante de ‘Las Perdidas’, quien al parecer será candidata por el Partido del Trabajo a una diputación en el Estado de Guanajuato, de donde es originaria, y sería para el Distrito VII con cabecera en León.

Y es que a pesar de que hasta el momento no se ha hecho oficial, ‘Paolita’ ya apareció en redes sociales portando prendas del partido y con integrantes del PT. Incluso, en una transmisión en vivo, la amiga de Wendy Guevara, dejó entrever que es verdad que será candidata a diputada, hecho que dijo, la tiene muy contenta.

“Ahorita no puedo platicar tanto de eso, pero todo lo que está en redes sociales sí es cierto. Todavía no puedo decir mucho, pero ya les adelantaron algo, todo lo que dicen en redes sociales es cierto, ya cuando me den luz verde, vámonos con todo y les voy a platicar más de los proyectos.

“A mi cuando me lo propusieron, créanme que dije por qué no si mucha gente me ha apoyado y ahora que yo tengo la oportunidad de apoyar a esa gente por qué no, es algo muy bonito porque yo sé qué es la pobreza, vivía en un cuarto de teja con mi abuelita, no teníamos qué comer, sé por lo que mucha gente pasa y de mi bolsillo he apoyado a mucha gente y se los pueden decir, es algo nuevo y muy padre para mí”, mencionó ‘Paolita’ Suárez.

