Dedikted 2025: El festival de música electrónica con temática apocalíptica

Si fuiste de los asistentes al EDC México en su edición pasada y quedaste hipnotizado con hardstyle y hardcore del escenario WasteLand, te tenemos buenas noticias ya que habrá un festival de música electrónica con esta misma temática apocalíptica.

Dedikted, the extermination 2025, llega a su quinta edición con un lineup de potentes exponentes del género como: Rebelion, Spitnoise, Aradia, K1, Level One y The Kings, entre otros Djs.

Dedikted, the extermination 2025 cuenta con talento internacional y nacional / FB: @dediktedk1|

Dedikted 2025 durará 12 horas

De acuerdo con el promotor Enrique Espinosa esta fiesta durará 12 horas en una locación secreta que solo será revelada un día antes del evento a todas aquellas personas que compraron sus boletos.

Se espera comenzar a las 17:00 horas y terminar a las 6 de la mañana y el concepto será apocalíptico como si fueras a cazar zombies en una ciudad devastada por el caos.

“La edición se llama ‘Extermination’, que pues es básicamente un mundo como apocalíptico, tóxico y peligroso, es por ello que también los colores de esta ocasión son verde, verde neón, amarillo, y pues incluso también la vestimenta, le estamos pidiendo a los asistentes que sean originales y traigan referente al tema”, nos contó el promotor.

El lineup está programado para terminar en la madrugada / FB: @dediktedk1|

Dedikted 2025 es solo para mayores de edad por la larga duración del festival especializado en el género más duro de la música electrónica.

Estas fiestas han sido un parteaguas del hardstyle, logrando posicionar a México como un destino clave para los artistas del género. El festival ha sido pionero en abrir las puertas a artistas underground y emergentes, que anteriormente no tenían un espacio en el circuito de eventos electrónicos en el país.

Los boletos puedes conseguir en la página de Boletia y sólo te adelantaremos que Dedikted 2025 será en Cuautitlán, Estados de México.

La locación para esta fiesta será en Cuautitlán, Estado de México / FB: @dediktedk1|

