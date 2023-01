Denise Mearker se despidió de 'En Punto' tras 6 años: 'Gracias de corazón'

Se despidió de En Punto. Todo lo que comienza tiene un fin, y el lunes 9 de enero fue el último programa de En Punto, noticiero de Televisa, que fue conducido por Denise Mearker, pues la periodista dijo adiós a su programa, mismo que ahora será conducido por Enrique Acevedo.

Asimismo, Mearker solo deja la pantalla de lunes a viernes en el noticiero más importante de la televisora mexicana, pero no dejará las filas de quienes le abrieron las puertas para darle empoderamiento a la mujer, pues Denise aparecerá en 'Tercer Grado', será productora ejecutiva de En Punto, mientras que producirá documentales para N+ Docs y N+ Focus, programas de ViX+.

“Quiero agradecerles por dejarme entrar a sus hogares, sé que es una frase trillada, pero eso hicieron. Gracias por su preferencia. Vivimos juntos muy fuertes momentos”, dijo la presentadora mientras recordó los momentos más fuertes de su programa como los sismos en México, la pandemia, el gobierno de López Obrador y la presidencia de Donald Trump.

La periodista y titular del noticiero #EnPunto, @DeniseMaerker, se despide este lunes de la conducción de este proyecto para emprender nuevos retos como productora dentro de N+. #DecideInformado | Síguelo por https://t.co/JpgbIc6wBv pic.twitter.com/SYgclNtBvX — NMás (@nmas) January 10, 2023

Cabe recordar que, de acuerdo a The New York Times, para varias personas poner a Denise Mearker no era la mejor apuesta de Televisa, pero el riesgo resultó en un acierto, pues se convirtió en la periodista más vista ya que triplicó la audiencia de su competidor más cercano, convirtiendo así, en una referente y una líder de opinión.

Será este martes 10 de enero cuando Enrique Acevedo tome las riendas de En Punto, mientas que, no fue el único cambio en Televisa, pues Paola Rojas se despidió del programa 'Por las mañanas', y ahora será conducido por Genaro Lozano.

Fue hace más de un año que Televisa se fusionó con Univisión y se creó 'ViX+', creando así N+ Media, programas dedicas 100 por ciento a informar por la plataforma de streaming.

