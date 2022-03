Derbez le respondió a AMLO: ‘No recibo sobres con dinero, yo no necesito de eso’

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez, le respondió al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras las declaraciones del mandatario sobre la campaña del Tren Maya.

Y es que artistas como Derbez, Kate del Castillo, Ofelia Medina, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón crearon la iniciativa #SélvamedelTren y mandaron un mensaje de los riesgos de construir el tramo cinco del Tren Maya.

Ante esto, AMLO señaló que esta iniciativa era pagada, por lo que Eugenio contestó: “Me duele que descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito de eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente”, expresó el actor en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

"No tengo necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye a algún partido político, yo no recibo sobres amarillos y seguiré protestando por la construcción del tramo 5 del Tren Maya", aseguró #PorLaMañana @EugenioDerbez https://t.co/BcJH2FH5bo — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) March 25, 2022

“A estas alturas de mi carrera no tengo la necesidad de que alguien venga a pagar para decir algo”, agregó Eugenio Derbez.

