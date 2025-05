Detienen a Ru Abogado en CDMX: denuncia golpes y robo por parte de policías

El creador de contenido y abogado, Ruben Arenzana, mejor conocido en redes sociales como Ru Abago, fue detenido la tarde del viernes 16 de mayo por autoridades de la Ciudad de México. ¡Te contamos!

A través de redes sociales se volvió tendencia el nombre de Ru Abogado, ya que el reconocido creador de contenido, el cúal se dedica constantemente a realizar denuncias y compartir actos de corrupción por parte de las autoridades de la Ciudad de México, fue detenido por agentes de la SSC-CDMX.

DETENIDO OOOTRA VEZ @RuABOGADO_

Ruben Arenzana

Agentes de @SSC_CDMX realizaban su trabajo en @AlcaldiaMHmx cuando él pasó por ahí.

Bajó, comenzó a grabarlos, los encaró y él solo inventó q estaban extorsionando automovilistas…

Así acabó: detenido en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/576S5MGUFY — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 16, 2025

Con información del periodista Carlos Jiménez, el influencer fue detenido a inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), cuando estos realizaban su trabajo en la alcaldía ya mencionada, de pronto, Ru Abogado descendió de su vehículo, interfirió con la labor de los oficiales y sin conocimiento de lo sucedido, acusó a los agentes de extorsionar automovilistas para después ser detenido y trasladado a la Fiscalía de la CDMX.

Ru Abogado se hace presente en redes sociales durante su detención

Durante la detención, Ruben Arenzana, realizó una transmisión en vivo, donde aseguró haber sido golpeado por agentes capitalinos, “Vuelvo a retransmitir este en vivo, porque este violento, secuestrador, me dijo que me iba a desaparecer, eso es desaparición forzada, no me leyeron los derechos, estoy completamente golpeado, me destrozaron las costillas, tengo la boca llena de sangre y los delincuentes libres, a los delincuentes se les besa la mano, el contexto es que me detuve a ayudar a una foránea de Michoacán y resultó en esto. Ni con esto, ni con nada me van a callar”. Expresó el creador de contenido.

Ru abogado fue trasladado a la Fiscalía de la alcaldía Miguel Hidalgo

Minutos después de haber terminado su transmisión en vivo, Ru Abogado, compartió una historia a través de su cuenta de instagram donde dijo lo siguiente:

“Después que no se me pudo ingresar,que me robaron y que me tienen violentado, estoy esperando que me dejen ir estos barbajanes, me robaron un reloj, mi cartera, me metieron una paliza. Voy a seguir ayudando al ciudadano y que no me vana frenar, vamos a seguir con nuestro proyecto y ni muerto me van a callar”. Estas fueron las últimas declaraciones de Ruben Arenzana en redes sociales.

Hasta el momento las autoridades capitalinas no han pronunciado al respecto/Redes Sociales |

La reacción de los internautas en redes sociales

Esta situación logró hacerse viral de manera rápida en redes sociales y los internautas no perdieron la oportunidad de compartir su punto de vista. “Este tipo es una broma, no ayuda en nada”, “Es de los pocos creadores que valen la pena, mal ahí CDMX”, “Le hubieran pegado más, para que hablara con provecho”, “Espero que tome acciones legales”, “Todas las autoridades en la ciudad son una ratas”.

Hasta el momento las autoridades capitalinas no han pronunciado al respecto y se espera que Ru Abogado comparta de manera detallada su testimonio para sus miles de seguidores en redes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde están las mejores carnitas en la CDMX? ¡No lo podrás creer!