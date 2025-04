Día de la marihuana 4/20: ¿Qué es y por qué se celebra cada 20 de abril?

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Con el pasar de los años, la celebración del 4/20 ha tomado más popularidad a nivel mundial. Fumadores de marihuana se reúnen alrededor del mundo para enaltecer y celebrar el consumo del cannabis, el cual ha sido normalizado en canciones, películas, programas de televisión, formando parte de la cultura popular.

El 4/20 es originario de California,Estados Unidos/iStock|

El 20 de abril es conocido como “El día de la marihuana”. Pero, ¿de dónde viene esta fecha y por qué está asociada con esta hierba? Aquí te lo contamos.

Para entender el contexto, debemos trasladarnos a la década de los 70 en California, Estados Unidos. Un grupo de cinco amigos, estudiantes de la escuela secundaria de San Rafael, ubicada al norte del estado, encontró un mapa dibujado a mano, donde se indicaba la ubicación de un cultivo de marihuana en Point Reyes, en la ciudad de San Francisco.

Los amigos se hacían llamar “Los Waldos” y un día, después de la escuela, exactamente a las 4:20 de la tarde, decidieron ir en busca del tan anhelado tesoro, el cual jamás fue encontrado.

El consumo de marihuana ha sido legalizado en muchos países del mundo/iStock|

Con los años, el 4:20 se convirtió en un código para verse con amigos y fumar marihuana. Dicho código se extendió por todo el país, convirtiéndose en un ícono para los fumadores de la región, traspasando barreras y formando parte de la cultura popular de gran parte del mundo.

¿Cuál es el impacto del día de la marihuana?

Esta fecha está marcada como un día muy importante para los defensores y consumidores del cannabis, actualmente la marihuana ha sido legalizada para su uso medicinal y recreativo, sin embargo, especialistas han declarado que el sobre uso de esta hierba, puede causar efectos negativos en la salud, adicciones y una distorsión del tiempo y la realidad.

Es importante resaltar que no todos los países y localidades permiten el consumo legal de la sustancia, por lo que deberás conocer las leyes locales antes de unirte a la celebración de este día.

Antes de celebrar el 4/20 asegúrate de conocer las leyes locales/iStock|

¿El consumo de marihuana es legal en México?

En algunos estados del país se lleva a cabo la marcha por 4/20, donde miles de consumidores se reúnen con la finalidad de pasar un día divertido y lleno de mucha hierba.

En México, en noviembre del 2020, el Senado de la República aprobó el dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, así como reformas a la Ley General de Salud y El Código Penal Federal, con el objetivo de despenalizar el uso lúdico de la hierba. En la Cámara de Diputados, el dictamen se aprobó en lo general en marzo del 2021, pero en lo particular no, por lo que no alcanzó el grado de decreto.

México ha estado cerca de la legalización de la marihuana/iStock|

¿Dónde puedo fumar marihuana legalmente en CDMX?

En Ciudad de México se han implementado lugares públicos para el consumo del cannabis, como lo son:

-La Glorieta del Metro Insurgentes, en la salida a la calle Oaxaca.

-A la salida del Metro Hidalgo

-Parque Las Américas, en Diagonal San Antonio 1737, Narvarte Oriente, Benito Juárez.

