¡Directo al cora! RBD pega en la nostalgia de sus fans 'Rebeldes' tras su regreso a la CDMX

El Elite Way School, es decir el Foro Sol, abrió sus puerta para ver desfilar un sin fin de ‘Mías Colucci’, ‘Robertas Pardo’, ‘Lupitas Fernández’, ‘Giovannis Mendez’ y ‘Diegos Bustamante’.

En la primera fecha de RBD, la mayoría de los asistentes venían con su uniforme escolar para estar a juego con su grupo favorito.

El regreso a clases

Con casi una hora de retraso, Anahí, Dulce María, Maite, Christian y Christopher fueron bajando lentamente desde una plataforma en medio del escenario, lo que causó la locura después de 15 años de no ver al grupo en acción.

Mientras los gritos eran ensordecedores, otros intentaban cantar las primeras canciones: 'Tras de Mí' y 'Un Poco de Tu Amor'. Con esto dábamos entrada al primer día de clases de RBD en la CDMX.

Las pulsera que dieron a la entrada del inmueble cambiaban de color a ritmo de la música, eso convertía el lugar en una enorme aula llena de fiesta total.

Un sube y baja de emociones

Mientras iba transcurriendo el concierto, los RBD cantaban tanto una balada como una canción bailable, eso hacía que el Foro Sol retumbara por momentos o provocaba que la gente se abrazara.

‘Cerquita de Ti’, ‘Aún Hay Algo’, ‘Otro Día Que Va’, ‘Así Soy Yo’, ‘Tenerte y Quererte’ y ‘Enséñame’, fueron los temas directos a la nostalgia de la gente, y se sentía por la pasión de cómo las interpretaban.

El recreo apenas empezaba

‘Celestial’ y ‘Besame Sin Miedo’ fueron la tonadas para salir al patio del colegio y poner a todos a bailar, porque el relajo apenas iba a la mitad.

Pero dentro del show, cada uno de los integrantes tuvo su oportunidad para brillar, con esas canciones que se plasmaron en sus cinco discos que hicieron de 2004 a 2009.

El primero en cantar solo fue Christopher Uckermann, quien salió frente a un piano a tocar ‘Inalcanzable’, provocando los alaridos de las fans. Luego siguió Christian Chávez portando el traje de mariachi, pero en rosa, para soltar de su ronco pecho: ‘I Wanna Be The Rain’ y ‘El Rey'.

Dulce María no podía quedarse atrás y llegó con ‘No Pares’, para seguir con la fiesta en el patio del Elite Way School.

¡Actitud rebelde!

En su propio acto, Anahí empezó con las notas de 'Sálvame’ mientras bajaba de lo alto del escenario en una plataforma en forma estrella. La balada más esperada de la noche que conmovía a todos, pero nadie se esperaba el final.

Casi al terminar el tema, la cantante se quitó su saco para dejar ver su playera la leyenda: ‘Ni una menos’, haciendo una protesta contra la violencia hacia la mujer, hecho que le fue aplaudido por las 60 mil almas presentes.

Llega el fin de clases

El Elite Way School debía cerrar sus puertas, pero RBD quiso saber si las lecciones de la noche fueron suficientes o si tenían que dar una última clase para que los alumnos comprendieran que tenían que gritar a todo pulmón el fin de su concierto.

‘Solo Quédate en Silencio’, ‘Nuestro Amor’ y ‘Rebelde’, fueron el final de la clase donde el público dejó todo sobre sus lugares y al final, como premio, se llevaron su estrellita en la frente como las que portaba ‘Mía Colucci’ en la telenovela.

