Dominic tras el Red Bull Batalla Aero Free: 'Fue intenso por la fobia que tengo a las alturas'

A simple vista los ‘freestylers’ podrían aparentar ser seres con piel sumamente gruesa por el ambiente crudo de las batallas de improvisación, en donde las palabras son lanzadas como cuchillos; sin embargo, no dejan de ser humanos con miedos a los que se enfrentan día con día. Gerardo Ramírez — conocido en la escena como Dominic — le hizo frente a su vértigo y protagonizó uno de los momentos más peculiares del Red Bull Batalla Aero Free.

El oriundo del Puerto de Acapulco subió junto con el experimentado piloto de acrobacias, Jorge Malatini, a una aeronave con la encomienda de hacer lo que mejor sabe: improvisar. Con la mano izquierda bien sujeta en un tubo dentro de la avioneta fue como Dominic tomó confianza para comenzar a disparar rimas en lo que significó un reto personal, que libró como los otros que ha superado en 10 años de carrera.

“Fue super intenso, la verdad”, mencionó el acapulqueño en entrevista con RÉCORD. “Fue algo muy fuerte para mí porque tengo esta fobia, pero también fue interesante por el aspecto de superarla y ponerme a prueba”.

En el video que rebasó las 40 mil vistas en tan solo un día en Youtube se puede ver el compromiso de Dominic con su disciplina pese a estar volando y haciendo acrobacias a más de 300 metros de altura. El fanático de Tupac Shakur y bicampeón del BDM México (2016 y 2017) fue el único mexicano de los seis ‘freestylers’ latinoamericanos invitados para esta dinámica.

“Yo contento de que Red Bull me tomara en cuenta para este proyecto, sobre todo porque estamos acostumbrados a que los raperos se presenten en el escenario. Nadie se espera que los raperos rapeen en el aire haciendo piruetas. Esto se abre a más público porque hay gente que quizás no conoce las batallas, pero que vio el video en internet de la avioneta dando vueltas y dijo ‘¡Ah la madre! ¿Qué es esto?’ Y ahí es donde se expande el público”, dijo Dominic.

Luego de la experiencia en Red Bull Batalla Aero Free, el orgullo del Puerto de Acapulco confesó que volvería a experimentar con las alturas. “(Lanzarse) De un avión todavía lo consideraría. Estaría pesado, no sería fácil. Después de esta experiencia ya me di cuenta que no me va a pasar nada”, concluyó.

