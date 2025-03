Donald Trump habla sobre Justin Trudeau: “Usa el tema de los aranceles para quedarse en el poder”

El presidente Donald Trump aseguró que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le llamó para ver la manera de cancelar los aranceles del 25 por ciento que impuso a las exportaciones canadienses, pero que no lo convenció.

Por medio de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense dijo que le mencionó a su colega que no había hecho lo suficiente para detener el tráfico de drogas por medio de su frontera.

Los mandatarios no llegaron a ningún acuerdo en el tema de los aranceles / Redes Sociales|

“Justin Trudeau, de Canadá, me llamó para preguntarme qué se podía hacer con los aranceles. Le dije que muchas personas habían muerto a causa del fentanilo que llegó a través de las fronteras de Canadá y México, y nada me había convencido de que se hubiera detenido”, expuso.

Aunque supuestamente Trudeau le respondió que habían mejorado al respecto, Trump aseveró: "Eso no es suficiente".

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue exhibido por su homólogo / Redes Sociales|

Empeora relación Estados Unidos Canadá

El presidente detalló que al final la llamada terminó de manera no tan agradable a lo que el llamó “algo amistosa”, pero que al final se dio cuenta que el primer ministro usaba el tema de los aranceles para poder seguir en el poder luego de que anunció su renuncia.

“No pudo decirme cuándo se celebrarán las elecciones canadienses, lo que me hizo sentir curiosidad, como si me preguntara qué estaba pasando aquí. Entonces me di cuenta de que estaba tratando de usar este problema para mantenerse en el poder. ¡Buena suerte Justin!”, finalizó.

Los mandatarios no quedaron en buenos términos tras la llamada / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RECLUSOS ARMAN PLAYERAS Y BOLSAS PARA PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER