Donald Trump: Twitter suspendió de manera permanente la cuenta del Presidente de EE.UU.

Twitter anunció este viernes que ha suspendido permanentemente la cuenta en la red social del Presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, ante "el riesgo de una mayor incitación a la violencia" por su parte.

La plataforma desde este jueves ya había tomado la decisión de bloquear las cuentas del mandatario de Estados Unidos, pero ahora la suspende de manera permanente. Facebook e Instagram también habían optado por bloquearlas, en lo que fue una decisión inédita.

"Como resultado de la violenta situación sin precedentes y en curso en Washington, D.C., hemos requerido la remoción de tres tuits de @realDonaldTrump que se publicaron hoy (miércoles) por violaciones graves y repetidas de nuestra política de integridad cívica", había señalado Twitter este jueves.

Este viernes, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en un tuit que no asistirá a la ceremonia de investidura de su sucesor, Joe Biden. "A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de juramento el 20 de enero", escribió el mandatario en lo que pudo ser su último mensaje en esta red social.

De acuerdo con Twitter, la decisión de suspender la cuenta se debe a que sus mensajes representan un riesgo de una mayor incitación a la violencia.

"Después de una revisión detallada de los tuits recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, específicamente cómo se reciben e interpretan dentro y fuera de Twitter, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia", señaló la plataforma.

